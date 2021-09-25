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В Украине за минувшие сутки, 24 сентября, подтвердили еще 8 267 новых случаев коронавируса. Среди новых больных - 715 детей и 157 медицинских работников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

Вчера в больницы с коронавирусом попали 2 035 украинцев, умерли от болезни 133 граждан, а выздоровели - 2 821 человек.

За минувшие сутки на коронавирус протестировано: 39 360 человек методом ПЦР, 10 699 человек методом ИФА и 29 020 человек экспресс-тестами.

Напомним, Минздрав призывает украинцев поучаствовать в испытании лекарств.
ForUm

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