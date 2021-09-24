Министерство здравоохранения предложило всем желающим украинцам присоединиться к клиническим испытаниям лекарственных средств от COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Клиническим испытаниям лекарственных средств в Украине отводится важное место, поскольку решение о возможности их медицинского применения может быть принято только после систематического изучения его фармакологического действия на человека и на основании данных доказанной эффективности и безопасности», - отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

В Минздраве подчеркнули, что клинические испытания помогают выявлять и подтверждать свойства лекарственных средств, выявлять реакции на них и тому подобное. Они необходимы, чтобы подтвердить безопасность и эффективность лекарств. Однако перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследования лекарств. Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие научные исследования и изучают их специфическую активность и безопасность.

Следующим этапом является клинические испытания - четыре фазы клинических исследований. В Украине чаще всего проводятся клинические исследования III фазы, к которым привлекают тысячи пациентов для подтверждения эффективности и безопасности лекарственного средства, необходимой дозировки, сбора информации о реакции и тому подобное.

На сегодня таких исследований - 31 их перечень можно найти на сайте Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины по профилю испытания «COVID-19».

При этом в Минздраве подчеркнули, что исследования в Украине проводятся на должном профессиональном уровне. Это неоднократно подтверждалось в ходе инспекций Управление продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration), а также Европейским Агентством лекарственных средств (European Medicines Agency).