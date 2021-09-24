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По инициативе председателя Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио состоялся его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

В начале разговора председатель Венецианской комиссии выразил сожаление и соболезнования Главе государства в связи с покушением на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

«Спасибо вам за поддержку и солидарность в борьбе с олигархической системой. Мы с командой и в дальнейшем будем продолжать курс на системную трансформацию в государстве», - подчеркнул Зеленский.

Букиккио отметил принятие в Верховной Раде Украины инициированного президентом закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Председатель Венецианской комиссии также обратился с просьбой предоставить комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения.

Состоялся конструктивный обмен мнениями по проектам законов Украины, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады и направлены на совершенствование конституционной процедуры, порядка назначения судей Конституционного Суда, а также по отбору судей в КСУ.

Отдельно собеседники обсудили ход формирования совета, который будет проверять на добродетель кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия. Президент Украины и глава Венецианской комиссии подчеркнули, что этот процесс должен завершиться как можно скорее, а все имеющиеся сейчас препятствия - устранены.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).

Комитет рекомендовал Раде переголосовать закон об олигархах из-за коллизии.
ForUm

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