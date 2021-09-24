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Россия несет полную ответственность за закрытие Миссии СММ ОБСЕ, поскольку ее возражения против продления мандата этой миссии является единственной причиной ее закрытия, заявили в Посольстве США в Киеве.

«Россия несет полную ответственность за закрытие Миссии СММ ОБСЕ, поскольку ее возражения против продления мандата этой миссии является единственной причиной ее закрытия. Мы не уверены в намерениях России по выполнению международных обязательств и конструктивному сотрудничеству с Украиной», - говорится в сообщении ведомства.

 

 

Как сообщал ForUm, Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом.
ForUm

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