Россия несет полную ответственность за закрытие Миссии СММ ОБСЕ, поскольку ее возражения против продления мандата этой миссии является единственной причиной ее закрытия, заявили в Посольстве США в Киеве.

«Россия несет полную ответственность за закрытие Миссии СММ ОБСЕ, поскольку ее возражения против продления мандата этой миссии является единственной причиной ее закрытия. Мы не уверены в намерениях России по выполнению международных обязательств и конструктивному сотрудничеству с Украиной», - говорится в сообщении ведомства.

Росія несе повну відповідальність за закриття Місії СММ ОБСЄ, оскільки її заперечення проти продовження мандату цієї Місії є єдиною причиною її закриття. Ми не впевнені в намірах Росії щодо виконання нею міжнародних зобов’язань та конструктивної співпраці з Україною. https://t.co/lipnyNpCot — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 24, 2021

Как сообщал ForUm, Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом.