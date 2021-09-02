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2 сентября на заседании Постоянного совета ОБСЕ Российская Федерация объявила принятое президентом РФ решение не поддерживать существующий в рамках ОБСЕ широкий консенсус относительно продления мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу «Гуково» и «Донецк» после 30 сентября 2021 года. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.

«Реализация указанного намерения является продолжением действий России, направленных на сознательный саботаж имплементации Минских договоренностей, в частности пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией», - говорится в сообщении.

МИД рассматривает такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Украина решительно осуждает эту деструктивную позицию Российской Федерации и рассматривает ее в контексте других действий Москвы, направленных на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

«Обеспечение прозрачности на российско-украинской границе является неотъемлемой предпосылкой решения российско-украинского вооруженного конфликта», - подчеркнули в МИД.

Украина подтверждает готовность к тесному взаимодействию со Шведским председательством ОБСЕ, государствами-участниками и Генеральной секретаршей ОБСЕ с целью выработки и осуществления совместных шагов, включая применение всех имеющихся инструментов и механизмов ОБСЕ, для предотвращения и минимизации негативных последствий деструктивной инициативы РФ, выдвинутой непосредственно перед широкомасштабными военными учениями «Запад 2021».

Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить деструктивные действия в отношении Наблюдательного миссии ОБСЕ, выполнить все взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений с целью деэскалации ситуации безопасности и дальнейшего урегулирования вооруженного конфликта политико-дипломатическими средствами.
ForUm

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