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Сотрудники Госпогранслужбы в Винницкой области обнаружили у гражданина Молдовы, который автомобилем следовал из Украины через пункт пропуска «Могилев Подольский», запрещенную символику – георгиевскую (гвардейскую) ленту. Иностранец лентой украсил переднюю панель автомобиля, сообщила пресс-служба ГПСУ

По данному факту пограничники также прислали сообщение сотрудникам Национальной полиции и СБУ.

За нарушение законодательства Украины на иностранца составили протокол об административном правонарушении и на три года запретили въезд в Украину.

Напомним, с 2017 года Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 173-3, которой установлена ​​ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты.
ForUm

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