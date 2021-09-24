В Киеве за минувшие сутки обнаружили 465 больных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«465 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. 7 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5359 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 232 049», - сообщил Кличко.

Заболели 252 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, 164 мужчинв возрасте от 18 до 92 лет. А также 28 девочек от 8 месяцев до 16 лет и 21 мальчик от 4 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 56 больных коронавирусом и 143 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 115 человек. В общем коронавирус преодолел 219 751 житель столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 67, в Деснянском - 66, и в Дарницком районе - 58 случаев», - отметил Виталий Кличко.

Напомним, за сутки 23 сентября в Украине зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.