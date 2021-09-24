За сутки 23 сентября в Украине зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2060 человек, летальных случаев – 140, выздоровели 2415 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР 40578 человек, методом ИФА - 10574, экспресс-тестами - 31029 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2379483 человека, выздоровели – 2240388, летальных случаев - 55 424, проведено 12633853 ПЦР-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.
Напомним, за сутки 22 сентября в Украине зафиксировано 7866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время