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За сутки 23 сентября в Украине зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2060 человек, летальных случаев – 140, выздоровели 2415 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 40578 человек, методом ИФА - 10574, экспресс-тестами - 31029 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2379483 человека, выздоровели – 2240388, летальных случаев - 55 424, проведено 12633853 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Напомним, за сутки 22 сентября в Украине зафиксировано 7866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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