Россия искусственно углубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет прямой шантаж ради коммерческого запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, сообщает пресс-служба компании.

«Кремль прямо шантажирует Европу. Они углубляют дефицит газа в Европе, например, сократив транзит через Украину в полтора раза. Как следствие - цены на газ в Европе бьют рекорды. В такой ситуации Кремль говорит: хотите больше газа, дайте нам запустить «Северный поток-2», – отметил он.

Витренко добавил, что «Газпром» уже сейчас в состоянии существенно нарастить поставки газа в ЕС через Украину.

«Кремль говорит, что для этого европейские компании должны больше покупать газа, то есть, мол, проблема в том, что это европейские компании отказываются покупать газ. Это неправда. И это легко проверить», – сказал председатель правления «Нафтогаза».

Он подчеркнул, что реальную картину спроса европейских потребителей легко увидеть, просто открыв продажу газа с точкой передачи на восточной границе Украины.

«Тогда европейские контрагенты «Газпрома» смогут сами забронировать транзит через Украину. На нашей стороне проблем точно нет, у нас все открыто и доступно. Тот факт, что «Газпром» это не делает, как раз указывает, что он злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке, искусственно ограничивая предложение и фактически блокирует доступ третьих сторон к транзитным газопроводам. То есть «Газпром» не играет по европейским правилам и продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Европы и против Украины», – отметил он.

Глава «Нафтогаза» считает, что не стоит верить мифам о поступлении на европейский рынок дополнительного российского газа сразу после запуска «Северного потока-2».

«Газпром» после запуска «Северного потока-2» может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут. Так, по текущему контракту «Газпром» должен платить за 40 млрд кубометров транзита через Украину. Путин говорит, что они будут выполнять требования контракта. Но эти требования - «качай или плати». То есть можно платить, и не качать. Поэтому физических объемов транзита с запуском «Северного потока-2» может и не быть», – подытожил глава НАК.

Напомним, в российском Газпроме заявили, что строительство скандального трубопровода «Северный поток-2» завершено.

21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».