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Верховная Рада продлила пленарное заседание в четверг до завершения рассмотрения во втором чтении законопроекта о деолигархизации (№5599).

За такое решение проголосовали 288 народных депутатов, сообщается на сайте парламента.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который ведет пленарное заседание, сообщил, что консультации по рассмотрению законопроекта о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), продолжаются.

Он внес предложение о продолжении заседания до завершения рассмотрения этого законопроекта.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла за основу проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)».

Более трети украинцев считают деолигархизацию Зеленского популизмом.
ForUm

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