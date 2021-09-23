Верховная Рада продлила пленарное заседание в четверг до завершения рассмотрения во втором чтении законопроекта о деолигархизации (№5599).

За такое решение проголосовали 288 народных депутатов, сообщается на сайте парламента.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который ведет пленарное заседание, сообщил, что консультации по рассмотрению законопроекта о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), продолжаются.

Он внес предложение о продолжении заседания до завершения рассмотрения этого законопроекта.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла за основу проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)».

Более трети украинцев считают деолигархизацию Зеленского популизмом.