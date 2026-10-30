Переможець без більшості: Нетаньягу не вистачило голосів для влади

Правий блок прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу здобув найбільшу кількість місць у парламенті за підсумками виборів, однак не отримав достатньої підтримки для самостійного формування уряду. Політичні сили прем’єра матимуть 53 мандати зі 120, тоді як для парламентської більшості необхідно щонайменше 61 місце, повідомляє Bloomberg.

За попередніми даними виборчої комісії, опозиційні сили отримали 48 місць у Кнесеті. Найбільшою окремою партією залишився «Лікуд» на чолі з Нетаньягу, який здобув 27 мандатів.

Водночас значно посилили позиції дві арабські партії. Разом вони отримали 19 місць у парламенті — майже вдвічі більше, ніж раніше. Ці політичні сили виступають проти Нетаньягу, однак перспективи їхньої співпраці з опозицією залишаються невизначеними.

Тим часом президент Ізраїлю Ісаак Герцог має визначити, кому доручити формування нового уряду. За процедурою спочатку політичні сили намагатимуться домовитися про коаліцію, яка матиме підтримку щонайменше 61 депутата.

Головним потенційним партнером для опозиції можуть стати арабські партії, однак така співпраця залишається політично складною. Якщо жоден із кандидатів не зможе сформувати більшість, Ізраїль може знову піти на парламентські вибори вже на початку 2027 року.

За остаточними результатами виборів, оприлюдненими виборчою комісією 29 жовтня, розподіл місць між політичними блоками не змінився. Офіційні результати мають передати президенту Ісааку Герцогу 4 листопада, а новий Кнесет планують скликати 10 листопада.

Як повідомляло раніше ForUa, США та Ізраїль готуються розпочати новий раунд війни проти Ірану.