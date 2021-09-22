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Завтра во всех регионах страны вводится «желтый» уровень эпидемической опасности. Это означает дополнительные ограничения по дистанции и количеству мест в общественных заведениях, напомнил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в условиях новых ограничений предпринимателям предлагается несколько вариантов работы.

«Первый – работать без дополнительных ограничений, но для этого 80% персонала и все посетители должны быть вакцинированы по крайней мере одной дозой, иметь отрицательный тест или справку о выздоровлении. Бизнес должен самостоятельно проверять наличие этих документов. Второй вариант – работать со всеми дополнительными ограничениями «желтой» зоны и не проверять соответствующие документы. Выбор остается за предпринимателями, и мы уверены в их ответственной позиции», - отметил премьер-министр.

Шмыгаль также подчеркнул, что темпы распространения коронавируса свидетельствуют, что в ближайшее время некоторые регионы могут перейти в «красную зону». В этих регионах, по его словам, бизнес сможет работать, если все работники и все посетители смогут «зеленые» ковид-сертификаты.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела с 23 сентября во всех регионах страны «желтый» уровень эпидемической опасности.
ForUm

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