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Завершение строительства российского газопровода «Северный поток-2» демонстрирует равнодушие Европы к борьбе, которую ведет Украина за сохранение своей независимости.

Об этом в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке сказал президент Польши Анджей Дуда, сообщает Укринформ.

«Какой был ответ богатых северных стран на драму украинского народа, борющегося за свою независимость? Ответом стало сооружение большого газопровода «Северный поток-2». Он будет транспортировать российский газ в Западную Европу и приносить миллиардные доходы агрессору, демонстрируя полную беспомощность и даже безразличие к тому факту, что с этого момента Украина окажется в еще большей опасности», - заявил польский лидер.

Дуда также напомнил, что никто из строивших или утверждавших проект этого газопровода не участвовал в недавнем саммите Крымской платформы.

Напомним, в российском Газпроме заявили, что строительство скандального трубопровода «Северный поток-2» завершено.

 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».
ForUm

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