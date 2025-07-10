"Закриваємо і до побачення": Дуда виступив з різкою критикою союзників та України

Президент Польщі Анджей Дуда у своєму останньому інтерв’ю на посаді виступив із різкою критикою на адресу як західних союзників, так і України. Зокрема, він висловив обурення тим, як міжнародна спільнота використовує польську інфраструктуру — аеропорт у Жешуві — для постачання військової допомоги, при цьому не залучаючи Варшаву до відповідних рішень, повідомляє Polsat News.

"Я вважаю, що як українці, так і наші союзники просто вважають, що аеропорт у Жешуві та наші автомагістралі належать їм. Ніби це їхнє. Але це не їхнє. Це наше", — заявив Дуда. "Якщо комусь щось не подобається — закриваємо і до побачення", — додав він.

Президент також зауважив, що Польщу не було запрошено до "дуже важливих міжнародних органів", де ухвалювались рішення щодо постачання допомоги в Україну через польську територію. Подробиць про ці органи він не навів.

"Я вважав, що це скандал. І зізнаюся: я заблокував висновки саміту НАТО у Вільнюсі в цьому контексті", — сказав Дуда.

На його думку, вирішувати ці питання слід не з Україною, а з ключовими союзниками — передусім США та Німеччиною. "Треба мати сміливість говорити з американцями, з німцями", — підкреслив він.

Нагадаємо, аеропорт у Жешуві з початку повномасштабного вторгнення став основною логістичною точкою для постачання західної допомоги в Україну.

http://Wojna na Ukrainie. Duda: Jak się komuś nie podoba, to zamykamy i do widzenia - PolsatNews.pl