Дуда закликав Трампа посилити тиск на Кремль задля миру в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда відкрито звернувся до президента США Дональда Трампа, наголосивши на його унікальній ролі у потенційному припиненні війни Росії проти України. За словами Дуди, саме Трамп має необхідні важелі впливу, зокрема через економічні санкції, аби змусити російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і укласти мирну угоду.

Як повідомляє видання Politico, польський президент висловив переконання, що Сполучені Штати володіють широким спектром економічних інструментів, здатних змусити Росію змінити свою агресивну політику. "Якщо хтось і здатен змусити Володимира Путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів", - цитує видання Дуду.

Ця заява прозвучала на тлі нещодавніх повідомлень про те, що сам Дональд Трамп нібито розглядає можливість зміни своєї позиції щодо санкцій проти Росії. Після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Римі, Трамп натякнув на ймовірність запровадження обмежувальних заходів у відповідь на триваючі російські атаки на цивільні об'єкти в Україні.

Анджей Дуда вважає, що останні контакти з російським президентом допомогли Трампу "побачити реальність" і усвідомити, що він має у своєму розпорядженні "правильні інструменти, щоб заблокувати фундаментальні інтереси Путіна". Польський лідер додав, що Трамп "бачить, яку має позицію і наскільки готовий до серйозних переговорів про завершення війни".

"Президент Сполучених Штатів має у своєму розпорядженні засоби, які здатні змусити Росію дотримуватися зобов’язань. {C} Деякі з цих засобів можуть бути дуже радикальними, дуже жорсткими — особливо економічні інструменти. Але я вірю, що Дональд Трамп здатен їх реалізувати", - підкреслив Дуда.