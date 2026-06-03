Політичний скандал довкола ордена Зеленського: Дуда зробив резонансну заяв

Колишній президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Володимир Зеленський отримав орден Білого Орла «в інший час і за інших умов». За його словами, нинішня ситуація та обставини змінилися, як і сприйняття дій українського президента. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Onet, коментуючи можливі дискусії щодо подальшої долі нагороди.

Дуда підкреслив, що остаточне рішення про можливе відкликання ордена належить чинному президенту Польщі Каролю Навроцькому. За його словами, глава держави має врахувати позицію відповідної капітули та всі наявні факти.

Водночас екс-президент додав, що не всі обставини та події, пов’язані з нагородженням, є достатньо відомими або належно оціненими в сучасному інформаційному контексті.

Дискусія навколо теми загострилася на тлі політичних суперечок між країнами після рішення Зеленського щодо присвоєння одному з підрозділів ССО почесного найменування на честь Героїв УПА.

Як повідомляло раніше ForUa, віцеспікер Сейму Польщі запропонував припинити оплату Starlink для України.