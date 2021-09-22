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После введения на территории Украины желтой зоны эпидопасности учреждения культуры будут работать не только для вакцинированных, но и для предъявивших отрицательный тест на COVID-19, сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

«Также временно для беспрепятственного посещения учреждений культуры или любых мероприятий разрешено иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирование на антиген. Такой результат действителен 72 часа», - говорится в сообщении.

Кинотеатры, клубы, театры и другие учреждения сферы культуры будут работать и в период карантина, но с соблюдением карантинных требований и ограничений.

Отдельно, в желтой зоне следует обязательно соблюдать масковый режим и физическую дистанцию в 1,5 м.

Вместе с этим запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 м площади здания или территории, с наполненностью кинозалов или залов и других учреждений культуры более 2/3 мест (при схеме размещения «2 заполненные ряды - 1 пустой») или более 50% мест (при размещении в шахматном порядке).

Ограничения по времени работы учреждений культуры отсутствуют.

Для полноценной работы учреждений культуры также должно быть минимум 80% вакцинированных хотя бы одной дозой работников (или с действительным отрицательным результатом тестов).

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела с 23 сентября во всех регионах страны желтый уровень эпидемической опасности.
ForUm

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