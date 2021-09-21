Ближайшие к «красному уровню» эпидемической опасности в Украине – Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская области, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире «Свобода слова».

«Ближе всего к красному уровню находятся западные области Украины. Так, как это было и в 2020, и в 2021 годах. В частности, Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская области», - приводит его слова Украинская правда.

Министр также заявил, что 99,2% летальных случаев вследствие коронавирусной болезни зафиксированы среди украинцев, которые не вакцинировались.

Напомним, в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

За сутки 19 сентября зафиксировано 2265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.