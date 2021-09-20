За сутки 19 сентября в Украине зафиксировано 2265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 255 человек, летальных случаев – 44, выздоровели - 565 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР - 13058 человек, методом ИФА - 2011 человек, экспресс-тестами - 9723 человека.
За все время пандемии в Украине заболели 2350646 человек, выздоровели – 2231417, летальных случаев - 54 919, проведено ПЦР-тестов - 12484445.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), Киеве (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время