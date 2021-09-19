В субботу вечером, 18 сентября, на улице Героев Украины в Мелитополе автомобиль ВАЗ-21061 сбил на тротуар троих пешеходов.

Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Запорожской области.

По предварительным данным, водитель машины 1998 года рождения не справился с управлением, из-за чего вылетел за пределы проезжей части. Следов алкоголя в его крови обнаружено не было.

Пострадавшие пешеходы, среди которых две женщины и один мужчина, были госпитализированы с различными травмами.

При этом отмечается, что виновник аварии пытался сбежать с места происшествия, однако был задержан очевидцами и передан сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, три человека погибли в результате ДТП возле села Штеповка в Сумской области.