В субботу вечером, 18 сентября, на улице Героев Украины в Мелитополе автомобиль ВАЗ-21061 сбил на тротуар троих пешеходов.
Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Запорожской области.
По предварительным данным, водитель машины 1998 года рождения не справился с управлением, из-за чего вылетел за пределы проезжей части. Следов алкоголя в его крови обнаружено не было.
Пострадавшие пешеходы, среди которых две женщины и один мужчина, были госпитализированы с различными травмами.
При этом отмечается, что виновник аварии пытался сбежать с места происшествия, однако был задержан очевидцами и передан сотрудникам правоохранительных органов.
Напомним, три человека погибли в результате ДТП возле села Штеповка в Сумской области.
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