Три человека погибли в результате ДТП возле села Штеповка в Сумской области.

Как сообщили в полиции, авария произошла около 23:50 в пятницу, 17 сентября, на автодороге Сумы - Киев - Юнаковка.

32-летний водитель автомобиля Toyota Highlander допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF с прицепом под управлением 43-летнего мужчины.

Три пассажира Toyota - 41-летняя женщина и 45-летний и 41-летний мужчина - от полученных травм скончались на месте происшествия. Водителя легковушки доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами Уголовного кодекса Украины. Наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.