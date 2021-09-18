Три человека погибли в результате ДТП возле села Штеповка в Сумской области.
Как сообщили в полиции, авария произошла около 23:50 в пятницу, 17 сентября, на автодороге Сумы - Киев - Юнаковка.
32-летний водитель автомобиля Toyota Highlander допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF с прицепом под управлением 43-летнего мужчины.
Полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами Уголовного кодекса Украины. Наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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