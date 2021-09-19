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В Минздраве сообщили, сколько украинцев сделали прививку от коронавируса. Прививку от COVID-19 хотя бы одной дозой сделали 6,2 млн человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

58 605 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки. Одну дозу получили 34 743 человека, полностью иммунизированные - 23 862 человека.

С начала вакцинальной кампании привиты 6 282 898 человек, из них получили одну дозу - 6 282 896 человек, полностью иммунизированные и получили две дозы - 5 137 923 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 11 420 819 прививок.

В течение суток работали:

  • 433 мобильные бригады,
  • 1 649 пунктов прививки;
  • 357 центров вакцинации.

Напомним, в Украине обнаружили за минувшие сутки 3983 новых случая коронавируса.
ForUm

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