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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3983 человек, зафиксировано 46 летальных случаев, 546 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 19 сентября.

Показатели заболеваемости COVID-19 стабильно упали на выходных. Накануне коронавирус диагностировали у 6234 человек, 16 сентября - у 5744.

Ситуация с COVID-19 в регионах:
  • г. Киев - 161 случай;
  • Винницкая область - 113 случаев;
  • Волынская область - 98 случаев;
  • Днепропетровская область - 300 случаев;
  • Донецкая область - 134 случая;
  • Житомирская область - 171 случай;
  • Закарпатская область - 22 случая;
  • Запорожская область - 123 случая;
  • Ивано-Франковская область - 127 случаев;
  • Киевская область - 103 случая;
  • Кировоградская область - 10 случаев;
  • Луганская область - 64 случая;
  • Львовская область - 246 случаев;
  • Николаевская область - 112 случаев;
  • Одесская область - 319 случаев;
  • Полтавская область - 14 случаев;
  • Ровенская область - 70 случаев;
  • Сумская область - 121 случай;
  • Тернопольская область - 215 случаев;
  • Харьковская область - 610 случаев;
  • Херсонская область - 239 случаев;
  • Хмельницкая область - 291 випадкок;
  • Черкасская область - 43 случая;
  • Черновицкая область - 219 случаев;
  • Черниговская область - 58 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 348 381 человек, из них 2 230 852 выздоровели, летальных случаев - 54 875.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6234 человек, зафиксировано 79 летальных случаев, 1763 пациента выздоровели. В общем сделали 72 474 теста на COVID-19.
ForUm

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