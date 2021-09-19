За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3983 человек, зафиксировано 46 летальных случаев, 546 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 19 сентября.

Показатели заболеваемости COVID-19 стабильно упали на выходных. Накануне коронавирус диагностировали у 6234 человек, 16 сентября - у 5744.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев - 161 случай;

Винницкая область - 113 случаев;

Волынская область - 98 случаев;

Днепропетровская область - 300 случаев;

Донецкая область - 134 случая;

Житомирская область - 171 случай;

Закарпатская область - 22 случая;

Запорожская область - 123 случая;

Ивано-Франковская область - 127 случаев;

Киевская область - 103 случая;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 64 случая;

Львовская область - 246 случаев;

Николаевская область - 112 случаев;

Одесская область - 319 случаев;

Полтавская область - 14 случаев;

Ровенская область - 70 случаев;

Сумская область - 121 случай;

Тернопольская область - 215 случаев;

Харьковская область - 610 случаев;

Херсонская область - 239 случаев;

Хмельницкая область - 291 випадкок;

Черкасская область - 43 случая;

Черновицкая область - 219 случаев;

Черниговская область - 58 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 348 381 человек, из них 2 230 852 выздоровели, летальных случаев - 54 875.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6234 человек, зафиксировано 79 летальных случаев, 1763 пациента выздоровели. В общем сделали 72 474 теста на COVID-19.