За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3983 человек, зафиксировано 46 летальных случаев, 546 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 19 сентября.
Показатели заболеваемости COVID-19 стабильно упали на выходных. Накануне коронавирус диагностировали у 6234 человек, 16 сентября - у 5744.
- г. Киев - 161 случай;
- Винницкая область - 113 случаев;
- Волынская область - 98 случаев;
- Днепропетровская область - 300 случаев;
- Донецкая область - 134 случая;
- Житомирская область - 171 случай;
- Закарпатская область - 22 случая;
- Запорожская область - 123 случая;
- Ивано-Франковская область - 127 случаев;
- Киевская область - 103 случая;
- Кировоградская область - 10 случаев;
- Луганская область - 64 случая;
- Львовская область - 246 случаев;
- Николаевская область - 112 случаев;
- Одесская область - 319 случаев;
- Полтавская область - 14 случаев;
- Ровенская область - 70 случаев;
- Сумская область - 121 случай;
- Тернопольская область - 215 случаев;
- Харьковская область - 610 случаев;
- Херсонская область - 239 случаев;
- Хмельницкая область - 291 випадкок;
- Черкасская область - 43 случая;
- Черновицкая область - 219 случаев;
- Черниговская область - 58 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 348 381 человек, из них 2 230 852 выздоровели, летальных случаев - 54 875.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6234 человек, зафиксировано 79 летальных случаев, 1763 пациента выздоровели. В общем сделали 72 474 теста на COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время