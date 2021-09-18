Об этом он сказал на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" .

«Обучение ("Запад-2021" России и Беларуси - ред.) там продолжаются. Мы отслеживаем, что происходит в процессе этих учений. На сегодняшний день действительно для нас это вызов, но я могу сказать, у нас начинаются собственные обучения со странами НАТО. Мы не чувствуем себя незащищенными. Может начаться обострение? В любое время, когда Путин примет решение», - заявил Алексей Данилов.

Напомним, СНБО введет санкции против причастных к выборам в Госдуму на оккупированных территориях.