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Украина следит за военными учениями России и Беларуси. Это заявляет секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом он сказал на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

«Обучение ("Запад-2021" России и Беларуси - ред.) там продолжаются. Мы отслеживаем, что происходит в процессе этих учений. На сегодняшний день действительно для нас это вызов, но я могу сказать, у нас начинаются собственные обучения со странами НАТО. Мы не чувствуем себя незащищенными. Может начаться обострение? В любое время, когда Путин примет решение», - заявил Алексей Данилов.

Напомним, СНБО введет санкции против причастных к выборам в Госдуму на оккупированных территориях.
ForUm

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