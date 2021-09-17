Совет национальной безопасности и обороны введет санкции против всех лиц, которые будут привлечены к проведению выборов в Государственную думу Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания, передает т Укринформ.

Он отметил, что иностранцы, которые хотят участвовать в фарсе, связанном с выборами на оккупированных Российской Федерацией территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму, попадут под санкции Украины.

«Мы хотим предупредить всех иностранных граждан, желающих участвовать в этом фарсе на территории Донецкой и Луганской областей, на территории Крыма, если они там появятся в качестве официальных наблюдателей на выборах, независимо от того, будут ли они сенаторами, будут ли они какими-то другими должностными лицами, или иметь тот или иной иммунитет, они обязательно будут под санкциями нашей страны», - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что украинская власть уже имеет определенную информацию о том, кто собрался на оккупированные территории. «Мы располагаем информацией о гражданах Франции, Венесуэлы, Сербии и других стран, которые хотят приехать в качестве наблюдателей на эту территорию», - добавил он.