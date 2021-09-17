Возможный отказ от кириллицы в украинском правописании несет угрозы национальной безопасности Украины. А переход на латиницу является антиукраинским выбором.

Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь, сообщает РБК-Украина.

«Отказ от кириллицы несет огромные угрозы, в первую очередь, национальной безопасности. Если говорить о латинице в других странах мира, например, странах Средней Азии и Азербайджане, то использование латиницы было абсолютно естественным, при том, что такая практика появилась в 20 веке», - отметил он.

По его словам, кириллица рождалась и расцветала вместе с украинцами.

«Гибли украинские писатели, миллионы людей погибали за приверженность и популяризацию украинского языка. К сожалению, нарушение прав граждан Украины как в Украине, так и на оккупированных территориях, - это отдельный предмет для разговора в том числе в СНБО. Вопрос «убийства кириллицы» - это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинский выбор», - подчеркнул Креминь.

Он добавил, что его задача по защите украинского языка подразумевает и защиту кириллицы.

Как ранее сообщал ForUm, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов поддерживает переход правописания с кириллицы на латиницу.