Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает недопустимым предоставление телеканалу «Дом» возможности осуществлять эфиры на негосударственном языке на всей территории Украины.

Сегодня в повестку дня заседания Верховной Рады Украины вновь внесен законопроект №4487, поправками к которому предлагается в эфире одного из телеканалов осуществлять показ передач и фильмов на негосударственном языке на всей территории Украины. Относительно недопустимости принятия этого законопроекта с соответствующими поправками Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

«Напомню, что согласно статье 24 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» телерадиоорганизации вещают на государственном языке. Обязательный (минимальный) объем вещания на государственном языке для телерадиоорганизаций отдельных категорий устанавливается Законом Украины «О телевидении и радиовещании» и имеет составлять не менее 75%», – отметил Тарас Креминь.

Конституционный Суд Украины в Решении от 14.07.2021 отметил, что «гражданин Украины не имеет обязанности владеть другим языком, чем государственный, поэтому предоставление ему - как потребителю - вне его воли информации на другом языке, чем государственный, является нарушением его прав , что несовместимо с Конституцией Украины.Не соответствует конституционному статусу как единого государственного применения режима двуязычия в публичном пространстве путем смешивания украинского языка с любым другим, в частности когда телевизионное вещание или радиовещание в звуковой форме осуществляется одновременно на двух языках - украинском и другом, что не только составляет нарушение права гражданина Украины на получение информации на государственном языке, но и влечет за собой внешнее сужение пространства употребления украинского языка, подрывает изнутри саму его систему, искажает ее структуру, создает почву для ее внутреннего расписания, обусловливая ее упадок».

Частью второй статьи 10 Конституции предусмотрено, что государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

КСУ в решении от 14.12.1999 по делу по конституционным представлениям 51 народного депутата Украины об официальном толковании положений статьи 10 Конституции Украины относительно применения государственного языка органами государственной власти, органами местного самоуправления и использования его в учебном процессе в учебных заведениях Украины (дело о применения украинского языка) отметил о том, что «под государственным (официальным) языком понимается язык, которому государством предоставлен правовой статус обязательного средства общения в публичных сферах общественной жизни. Конституцией Украины статус государственного языка предоставлен украинскому языку (часть первая статьи 10). Это полностью соответствует государственно-творческой роли украинской нации, что отмечено в преамбуле Конституции Украины, нации, исторически проживающей на территории Украины, составляет абсолютное большинство ее населения и дала официальное название государству».

«В этом же решении Конституционный Суд Украины отметил, что украинский язык как государственный является обязательным средством общения на всей территории Украины в публичных сферах общественной жизни, которые определяются законом. Таким образом, исходя из положений Конституции Украины, выводов и позиции Конституционного Суд Украины обеспечение функционирования государственного украинского языка во всех сферах общественной жизни является обязанностью государства.

Поэтому предостерегаю народных депутатов Украины от нарушения Конституции и законов Украины и нивелирования государственного статуса украинского языка, как сегодня, так и в дальнейшей своей деятельности. Ведь по заключению КС Украины угроза украинскому языку и его статусу как единого государственного языка равносильна угрозе национальной безопасности Украины и самому существованию Украинского государства», - подчеркнул Креминь.