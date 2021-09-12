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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов поддерживает переход правописания с кириллицы на латиницу. Кроме того, он выступает за двуязычие.

Об этом сообщил Данилов "Радио Свобода".

«Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу», - сказал он.

Кроме того, Данилов заявил, что английский язык должен быть обязательным начиная с детского сада.

«Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязателен. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык - это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах это должно быть», - добавил он.

Напомним, Данилов озвучил повестку следующего заседания СНБО.
ForUm

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