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Перекодировать культурную идентичность украинского народа невозможно, даже если попытаться перевести украинский язык на латиницу.

Фото: из открытых источников

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», комментируя предложение Секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова отказаться от кириллицы в украинской письменности и перейти на алфавит на основе латинских букв, сообщает сайт mospat.ru.

Отмечается, что Алексей Данилов также выступил за два государственных языка в стране — украинский и английский.

Митрополит Волоколамский Иларион расценил подобные предложения как политические лозунги, которые «нацелены на определенную аудиторию, но не отражают реальности, существующей в Украине».

«Украина — это страна, где люди говорят в основном по-украински и по-русски. Для обоих языков традиционным шрифтом является кириллица, а не латиница. Никогда ни русские, ни украинцы не писали латиницей», — напомнил глава ОВЦС МП.

По его мнению, для многих украинцев переход на латиницу стал бы культурным шоком. «Но суть в том, что перекодировать культурную идентичность украинского народа невозможно, даже если попытаться перевести украинский язык на латиницу», — констатировал иерарх.

Более того, уверен митрополит Иларион, никогда не возможно будет заменить русский язык английским, потому что, как показывает опыт других стран постсоветского пространства, там, где когда-то русский существовал в качестве второго языка, языка межнационального общения, люди реально им владели, там же, где вводится английский, люди этим языком не владеют. «Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно съездить в одну из стран бывших республик Советского Союза и посмотреть, как там говорят на английском языке», — сказал архиерей.
ForUm

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