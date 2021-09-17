За сутки 16 сентября в Украине зафиксировано 6624 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1568 человек, летальных случаев – 99, выздоровели 1914 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР - 35171 человек, методом ИФА - 8230, экспресс-тестами - 31879 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2338164 лица, выздоровели – 2228543, летальных случаев - 54 750, проведено 12412498 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и Киев (426).
Напомним, за сутки 15 сентября в Украине зафиксировано 5744 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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