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В Министерстве здравоохранения объяснили, почему заболеваемость COVID-19 в Украине растет.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в Украине, который наблюдается в последние недели, был прогнозируемым, как сообщает УНИАН.

«Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и прогнозируемо у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться», - отметил Ляшко.

Среди факторов роста заболеваемости названы также температурные условия, начало учебного года, и то, что вирус в этот период времени наиболее часто передается от человека к человеку.

 
ForUm

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