также в разделеОбщество
СБУ закрыла два дела о посягательстве на жизнь Зеленского 7
Ляшко назвал условия полной отмены карантина 14
Нардепы не пришли на заседание ВСК по «вагнеровцам» 15
Ляшко: Решение о переходе Украины в желтую зону примут на следующей неделе 17
14 сентября. Картина дня 10
В Украине за подделку документов о вакцинации открыты уже десятки дел 32
На Волыни женщине пришлось в суде доказывать, что она жива 29
Оккупанты планируют построить в Крыму новый город 25
В Одессу прибыл катер Береговой охраны Турции 17
Минздрав: Вакцинация от COVID-19 не защищает от гриппа 15
В Праге арестовал россиянина, задержанного по запросу Украины 25
СБУ разоблачила очередную миллионную схему в Укрзализныце 17
Прокуратура в конце сентября сможет назвать причину смерти украинца в Вроцлаве 12
Во время учений возле границы с Беларусью СБУ нашла схрон с боеприпасами 18
ЮНЕСКО: В оккупированном Крыму культурные объекты подвергаются варварскому разграблению 34
Научное сообщество выступило против избрания Ищейкина членом-корреспондентом НАМН 15
В Украине подскочили цены на мясо, молоко рыбу и масло 95
После массового отравления детей на Хмельнитчине устроят проверку всех школ 13

За сутки 14 сентября в Украине зафиксировано 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1609 человек, летальных случаев – 93, выздоровели 1858 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 33878 человек, методом ИФА - 8562, экспресс-тестами - 32991.

За все время пандемии в Украине заболели 2325796 человек, выздоровели – 2225130, летальных случаев - 54 550, проведено 12342907 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

Напомним, за сутки 13 сентября в Украине зафиксировано 3332 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
13
Теги