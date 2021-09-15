За сутки 14 сентября в Украине зафиксировано 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1609 человек, летальных случаев – 93, выздоровели 1858 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР 33878 человек, методом ИФА - 8562, экспресс-тестами - 32991.
За все время пандемии в Украине заболели 2325796 человек, выздоровели – 2225130, летальных случаев - 54 550, проведено 12342907 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.
Напомним, за сутки 13 сентября в Украине зафиксировано 3332 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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