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Олимпийский чемпион и депутат Верховной Рады Жан Беленюк подал заявление о закрытии уголовного производства по поводу расистских оскорблений в его адрес от нескольких парней. Спортсмен говорит, что встретился с организацией, которая знает виновных, и там ему пообещали провести работу с молодыми людьми. Об этом Беленюк рассказал в эфире программы «Мокрик По Живому» на hromadske.

Спортсмен рассказал, что через несколько дней после инцидента к нему через представителя фракции «Слуга Народа» обратились представители организации, которые, по их словам, знают, кто выкрикивал расистские оскорбления в адрес Беленюка.

«Они провели с ними соответствующую работу, и для того, чтобы не навлечь тень на ту организацию (потому что глобально она проводит положительную работу для украинского общества), мы пожали руки. Для меня этот конфликт исчерпан», ㅡ сказал Беленюк.

Он также добавил, что представители организации, с которыми встречался спортсмен, знают, что среди них есть небольшой процент людей с праворадикальными взглядами. Спровоцировать виновных, как отметил Беленюк, могли фото, где спортсмен стоит рядом с российской пропагандисткой Скабеевой после Олимпиады в Рио.

Беленюк отметил, что с самого начала становления его как спортсмена он неоднократно сталкивался с расистскими оскорблениями. Впрочем, он отметил, что не стал продолжать это дело из-за стремления людей исправить ситуацию.

Жан Беленюк также отметил, что для него главным было задать те вопросы, которые он сформулировал в своей публикации об инциденте.

Как ранее сообщал ForUm, 13 августа олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк заявил, что на него попытались напасть в центре Киева

Позже нардеп отозвал заявление о расистских оскорблениях в его сторону, поскольку получил извинения
ForUm

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