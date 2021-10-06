Украинский спортсмен и народный депутат Жан Беленюк решил продать свою золотую медаль, полученную на Олимпиаде-2020 в Токио.Об этом он написал в Instagram.

«Друзья, хочу сделать доброе дело! Многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио. Она - честь и гордость нашей страны, и благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины!» - отметил Беленюк.

«Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные средства передать на благотворительную помощь больным детям», - подчеркнул он.