также в разделеСпорт
Иностранных зрителей не пустят на Олимпиаду-2022 14
На удачу: Кличко подарил Усику пояс WBC 25
Реванш Усик-Джошуа состоится в феврале-марте 2022 года 23
Промоутер Джошуа: Маловероятно, что реванш состоится в Украине 33
Представлена статистика ударов в бою Усик - Джошуа 29
Реванш Усик - Джошуа: украинец хочет провести в Киеве 25
Усик победил Джошуа и забрал 4 чемпионских пояса 73
Кличко дал прогноз на бой Усика с Джошуа 41
Сегодня состоится чемпионский бой Усик - Джошуа 80
«Шахтер» разгромил «Динамо» в матче за Суперкубок Украины 25
Легендарный футболист Пеле находится в реанимации 48
Зеленский присвоил паралимпийцу Крипаку звание Героя Украины 29
СМИ: Шевченко может возглавить сборную Турцию 25
Марихуану могут исключить из списка запрещенных препаратов для спортсменов 26
Гимнаст Верняев заверил, что не думал менять гражданство 149
Бывший игрок «Металлиста» умер в 27 лет 24
«Шахтер» изменил состав в ходе летнего трансферного окна 117
УЕФА разрешил болельщикам посещать выездные матчи 16

Украинский спортсмен и народный депутат Жан Беленюк решил продать свою золотую медаль, полученную на Олимпиаде-2020 в Токио.Об этом он написал в Instagram.

«Друзья, хочу сделать доброе дело! Многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио. Она - честь и гордость нашей страны, и благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины!» - отметил Беленюк.

«Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные средства передать на благотворительную помощь больным детям», - подчеркнул он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
13
Теги