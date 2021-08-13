Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк заявил, что на него попытались напасть в центре Киева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа: «черная обезьяна то знает о патриотизме?!» и «валы в Африку!». Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально», – отметил он.

«Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе? И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на его прославление», – написал Беленюк.