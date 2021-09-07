Народный депутат Украины Жан Беленюк (фракция «Слуга народа») говорит, что сам отозвал заявление о расистских оскорблениях в его сторону, поскольку получил извинения, сообщает УНИАН.

Беленюк отметил, что уголовное дело закрыто.

«Ко мне обратились люди, которые входят в одну организацию, которая глобально является конструктивной, но некоторая часть этих людей радикально настроены. Они извинились, и для меня ситуация по сути исчерпана», - рассказал Беленюк. Он сказал, что сам отозвал заявление.

Как ранее сообщал ForUm, 13 августа олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк заявил, что на него попытались напасть в центре Киева.