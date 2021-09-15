Российского рэпера Моргенштерна повторно внесли перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.
Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики.
Артиста внесли в список 15 сентября под номером 114 по представлению Службы безопасности Украины под именем Моргенштерн Алишер Тагирович.
Напомним, в апреле 2021 года по ее представлению российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) был включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии репера: как Валеев, так и Моргенштерн.
Служба безопасности Украины заявляет, что проведение концертов российского певца Моргенштерна в нашей стране невозможно.
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