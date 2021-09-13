также в разделеОбщество
Зеленский обещает не допустить блокирования судебной реформы
Совет судей не смог выбрать членов Этического совета 9
Языковой омбудсмен прокомментировал предложение перевести Украину на латиницу 66
Более 40% украинцев поддерживают карантинные ограничения 7
В Кабмине анонсировали усиление карантина 38
Более 56% украинцев не планируют пока вакцинироваться от коронавируса 8
Названа сумма, которую украинцы тратят на лекарства и лечение 15
Опрос: Украинцы не хотят передавать активистам право формировать суды и выступают за внедрение судов присяжных 14
Опрос: Украинцы не сталкиваются с несправедливыми судебными решениями, но все равно не доверяют судам 10
Названы страны, правила въезда в которые чаще всего ищут украинцы 30
На покупке ноутбуков для учителей пытались присвоить 300 миллионов 12
МИД работает над выдачей задержанного в Чехии участника оккупации Крыма 167
Зеленский создал Совет по молодежным вопросам 11
В Харькове голый мужчина бросался на прохожих 81
У Путина назвали украинцев «родственниками», начинающими ненавидеть РФ 22
Шмыгаль: Индексировать пенсии будут для всех категорий пенсионеров 43
В Украине зафиксировано 1205 новых случаев COVID-19 20
Полиция подтвердила смерть судьи Печерского суда столицы 27

Служба безопасности Украины заявляет, что проведение концертов российского певца Моргенштерна в нашей стране невозможно, передает «Украинская правда».

В СБУ напоминают, что в апреле 2021 года по ее представлению российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) был включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии репера: как Валеев, так и Моргенштерн.

Позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы, объясняют в спецслужбе. Она подтвердила, что в «творчестве Моргенштерна» пропагандируется культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ. Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием.

«В сентябре 2021 года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы Украины о запланированных им концертах на территории нашего государства. Акцентируется на том, что пребывание лица в «списке Минкульта» автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины - запрещены», – заявили в СБУ.

Моргенштерн запланировал три концерта в Украине на ноябрь: в Киеве, Харькове и Запорожье.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
11
Теги