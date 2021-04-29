Министерство культуры и информационной политики включило в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Валеева Алишера Тагировича (Моргенштерн). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать «включать» или «не включать» в списки МКИП не наделено.
Министерство осуществляет обнародование перечня и обновления.
Весной 2021 российский рэпер заявлял, что собирается в Украину с концертами. Информация о гастролях Моргенштерна в Украине вызвала критику в соцсетях. Позже он заявил, что отменяет концерты в Украине, потому что ему страшно.
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