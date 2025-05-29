Скандал: одні учні львівської школи загинули, щоб інші танцювали в туалеті під пісні Моргенштерна

У мережі поширили відео, як учні школи №93 міста Львова танцювали під пісні російського репера Моргенштерна. До з’ясування обставини залучили поліцію.

Відео поширили в Telegram-каналах та інших соцмережах.

На ньому видно, як, імовірно, у шкільному туалеті приблизно 10 учнів підспівують і підтанцьовують під музику репера.

Зараз цю ситуацію опрацьовують поліціянти, однак від деталей там відмовилися, цитує речницю львівської поліції LVIV.MEDIA.

У міській раді Львова також відреагували на танці школярів. Очільник департаменту освіти та науки Андрій Закалюк у коментарі сказав, що було «справді прикро» побачити таке відео, і всі обставини досі з’ясовують.

«Але це не про “розіп’яти”, а про “розібратися”, зробити висновки й діяти. Ми вже з'ясовуємо всі обставини з керівництвом школи, додатково працюємо з учнями й батьками», — додав він.

Військовий батальйону «Нахтігаль» Ігор Шолтис, який навчався у школі №93, засудив прослуховування там російської музики. Він розповів про загиблих товаришів, із якими ходив до цієї школи та які загинули на війні з росіянами.

«”Уклінна дяка” поціновувачам такого контенту. Ваші прослуховування придбали зброю, якою вбили усіх моїх друзів», — написав він.