В Киеве за минувшие сутки обнаружили 412 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«412 подтвержденных случаем заболевания коронавирусом за сутки в столице. 10 человек умерли. Всего за период пандемии в столице от коронавируса умерли 5318 человек. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 228 273», - сообщил Кличко.

Заболели 233 женщины в возрасте от 19 до 91 года, 134 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет. А также 19 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 57 больных коронавирусом. И 43 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 201 человек. В общем коронавирус преодолели 218 488 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 66, в Соломенском и Дарницком - по 63, и в Деснянском районе - 57 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 13 сентября в Украине зафиксировано 3332 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.