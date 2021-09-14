За сутки 13 сентября в Украине зафиксировано 3332 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 718 человек, летальных случаев – 97, выздоровели 1404 человека.
За сутки протестировано методом ПЦР 29281 человек, методом ИФА - 8413, экспресс-тестами - 25031 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2321156 человек, выздоровели – 2223272, летальных случаев - 54 457, проведено 12309029 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.
Напомним, за сутки 12 сентября в Украине было зафиксировано 1205 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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