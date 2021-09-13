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В парламент поступили документы с просьбой назначить внеочередные выборы мэра Кривого Рога.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура (фракция «Слуга народа»), передает УНИАН.

«В Раду поступили документы о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога», - написал он, при этом отметив, что ориентировочно рассмотрение этого вопроса на заседании комитета «состоится в следующую среду».

Он разместил ходатайство Криворожского городского совета Днепропетровской области. В нем сказано, что 15 августа мэр Константин Павлов «умер, о чем выдано свидетельство о смерти от 18 августа 2021 года», При этом отмечается, что, согласно законодательству Украины, полномочия городского головы прекращаются досрочно в случае его смерти. Поэтому городской совет обращается к ВРУ о назначении внеочередных выборов Криворожского городского головы.

Напомним, 15 августа 2021 года Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.
ForUm

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