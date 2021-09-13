Немецкий регулятор Bundesnetzagentur получил пакет документов для сертификации предприятия «Северный поток-2» в качестве независимого газотранспортного оператора, рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает российское информагентство «Интерфакс», ссылаясь на комментарий представителя регулятора Фите Вульфа.

«Предприятие предоставило все документы, в соответствии с законом на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии», - цитируют его.

Фите отметил, что речь идет не о запуске газопровода, а только его сертификации и соответствии нормам газовой директивы ЕС.

Если на момент ввода в эксплуатацию газопровода сертификата от Bundesnetzagentur не будет, это может привести к штрафам. Решение о введении газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства.

Напомним, в российском Газпроме заявили, что строительство скандального трубопровода «Северный поток-2» завершено.

Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил иск оператора «Северного потока 2» - Nord Stream 2 AG - на решение Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.

Речь идет о норме газовой директивы ЕС, которая в Германии регулируется соответствующим национальным законом. Жалоба была подана в отношении параграфа 28б закона об энергетической экономике ФРГ.

Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до 23 мая 2019 года.

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор «Северного потока 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.