также в разделеОбщество
Полиция сообщила, как пройдет ЛГБТ-марш в Харькове 12
Боевики обстреляли украинских военных на Донбассе: есть раненные 10
Малюська: Имущество олигархов не будут конфисковывать 9
В Крыму начали блокировать смартфоны Xiaomi 45
Ушел из жизни художник и архитектор Флориан Юрьев 11
Две области в Украине не соответствуют «зеленой зоне» 18
В Украине сделали более 180 тысяч прививок от коронавируса 11
На Донбассе погиб военный 103
COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали 3 869 новых случая коронавирус 19
На оккупированном Донбассе находятся 37 тысяч российских военнослужащих 36
ВСУ запланировали учебные сборы, в частности в приграничных с Беларусью областях 11
10 сентября. Картина дня 39
ВСК: Международной спецоперации по «вагнеровцам» не было 50
Разумков во второй раз заболел COVID-19 47
Дарта Вейдера вызвали в НАПК 29
Зеленский назначил директора Нацинститута стратегических исследований 15
«Смотрящий» из РФ скрывался в городке на Тернопольщине 16
ГБР разоблачило масштабную схему ввоза в Украину российского топлива 26

За минувшие сутки, 11 сентября, в Украине зафиксировали 2 196 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это меньше, чем накануне (3 869 случаев).

Об этом говорится в данных Минздрава.

Так, госпитализировано - 1 257 человек; летальных исходов - 22; выздоровело - 499 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР-18 887 человек, методом ИФА-3 099 человек, экспресс-тестами - 16 716 человек.

За все время пандемии в Украине: заболевших - 2 316 619 человек; выздоровели - 2 221 110 человек; летальных случаев - 54 342; проведено ПЦР-тестов - 12 269 080.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.

Напомним, 10 сентября, коронавирус в Украине обнаружили у 3869 человек, зафиксировано 69 летальных случаев, 1738 пациентов выздоровели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги