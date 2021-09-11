За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3869 человек, зафиксировано 69 летальных случаев, 1738 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 11 сентября.
Суточный показатель заболеваемости растет, днем ранее обнаружили 3615 случаев заражения.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- г. Киев - 370 случаев;
- Винницкая область - 77 случаев;
- Волынская область -89 случаев;
- Днепропетровская область - 278 случаев;
- Донецкая область - 188 случаев;
- Житомирская область - 162 случая;
- Закарпатская область - 38 случаев;
- Запорожская область - 186 случаев;
- Ивано-Франковская область - 118 случаев;
- Киевская область - 149 случаев;
- Кировоградская область - 22 случая;
- Луганская область - 131 случай;
- Львовская область - 379 случаев;
- Николаевская область - 49 случаев;
- Одесская область - 215 случаев;
- Полтавская область - 82 случая;
- Ровенская область - 110 случаев;
- Сумская область - 91 случай;
- Тернопольская область - 135 случаев;
- Харьковская область - 341 случай;
- Херсонская область - 67 случаев;
- Хмельницкая область - 119 случаев;
- Черкасская область - 124 случая;
- Черновицкая область - 251 случай;
- Черниговская область - 98 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Минздраве озвучили три сценария развития ситуации с COVID-19.
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