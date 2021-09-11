В Украине за минувшие сутки сделали 183 527 прививок от коронавируса. Это новый рекорд суточных прививок.
Об этом говорится в данных Минздрава.
Так, за минувшие сутки одну дозу вакцины получили 71 388 человек, полностью иммунизированы - 112 139 человек.
В течение суток работали 994 мобильные бригады, 2 959 пунктов прививки, 347 центров вакцинации.
От начала вакцинальной кампании привито 5 860 642 человека, из них получили одну дозу - 5 860 640 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 730 712 человек.
Всего проведено 10 591 352 прививки.
Напомним, в Минздраве озвучили три сценария развития ситуации с COVID-19.
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