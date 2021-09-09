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Измерение температуры перед началом занятий в школах остается обязательным, в то же время в случае заболевания ребенка обязательного требования по предъявлению результатов ПЦР-тестов или быстрых тестов сейчас нет.

Об этом в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой сказал заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Укринформ.

«Термометрия остается обязательной перед тем как ученик должен начать учебный процесс, если температура превышена, в таком случае ребенок должен обратиться к врачу. В таком случае действуем по инструкции диагностики коронавирусной болезни - это либо быстрый тест на антиген или ПЦР. Это по усмотрению врача. С другой стороны, обязательного требования по предъявлению результатов ПЦР-тестов или быстрых тестов сейчас нет. И оно не будет применяться по отношению к школам», - сказал Кузин.

Он напомнил, что Минздрав утвердил постановление главного государственного санитарного врача №10, которым регламентируются противоэпидемические мероприятия в учебных заведениях.

«Там есть базовые требования, каким образом не допускаются больные дети к обучению. И родителям также стоит понимать, какое количество масок дать ребенку и каким образом консультировать ребенка по использованию средств индивидуальной защиты, когда требовать обработку рук или ограничение общения», - сказал Кузин.

Главный государственный санитарный врач отметил, что Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки поддерживают позицию ВОЗ и ЮНИСЕФ, что школа должна быть безопасной средой, и в условиях жестких противоэпидемических ограничений закрываться последней и открываться первой.
ForUm

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