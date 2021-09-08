Кот Левчик, пропавший из Львовского городского совета, нашелся на площади Рынок.
«Левчик нашелся – сегодня после обеда, на площади Рынок, с тыльной стороны Ратуши. К сожалению, хромает на две задние лапки - повезли в клинику. Нашла кота работница городского совета», - сообщил директор Департамента «Администрация городского головы» Львова Евгений Бойко.
Кот Левчик, который жил в приемной мэра Львова, потерялся вчера, 7 сентября.
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