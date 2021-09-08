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Кот Левчик, который жил в приемной мэра Львова, потерялся вчера, 7 сентября, сообщил Андрей Садовый.

Мэр Львова пообещал вознаграждение нашедшему кота.

«Друзья, потерялся наш кот Левчик. Возможно, он испугался взрыва, прогремевшего сегодня во время антитеррористических учений в городском совете. Если кто-то видел, знает, где он, звоните +380 322 975 905. Тому, кто найдет, обещаем хороший подарок!», - написал он.

Кот Левчик начал жить во Львовском горсовете в начале сентября 2020 года. Сначала работники мэрии искали хозяев животного, но оказалось, что он жил на улице.
ForUm

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